السعودية | سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الروسي ويبحثان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة، اليوم، معالي وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف.

ورحب سمو ولي العهد، بوزير الخارجية الروسي، والوفد المرافق له، في زيارتهم للمملكة، فيما عبر معاليه عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الروسي، مستشار فخامة الرئيس الروسي للشؤون الدولية والخارجية السيد يوري يوشا كوف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الروسية.

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