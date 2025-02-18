ضبط 3 مخالفين لدخول محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية دون ترخيص

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المملكة تنجح في إنهاء الخلاف الروسي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية