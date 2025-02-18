بالشراكة بين "الرياض الخضراء" ووزارة التعليم.. تأهيل وتشجير مدرستين بتعليم الرياض في حي العزيزية

أنهت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالشراكة مع "الرياض الخضراء" أعمال التأهيل والتشجير في مدرستين نموذجيتين في حي العزيزية بزراعة أكثر من 6 آلاف شجرة وشجيرة؛ مما يسهم في رفع المستوى العلمي للطلاب والطالبات وتحسين البيئة المدرسية.

وتجول مدير عام تعليم منطقة الرياض الدكتور نايف الزارع، يرافقه مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة والمرافق بوزارة التعليم بدر بن محمد الحارثي، والمدير التنفيذي للرياض الخضراء المهندس عبدالعزيز بن محمد المقبل , في أرجاء المدرستين مع الحضور، وذلك للاطلاع على الأعمال المنجزة.

وجرت أعمال التأهيل في المدرستين وتحسينهما داخل وخارج الفناء المدرسي، وفي الفصول الدراسية بشكل نموذجي، بالإضافة إلى تشجير الساحات الخارجية وتطوير الملاعب والجلسات الخارجية ومنطقة الانتظار في المداخل ومواقف السيارات وغيرها من أعمال التأهيل التي تتمثل في تحسين المظهر الخارجي للمباني المدرسية باستخدام مواد محلية منسجمة مع الطابع المعماري لمدينة الرياض، بالإضافة إلى اختيار الأشجار المناسبة والملائمة لبيئة المدينة، مما يسهم في توفير الظلال وخفض وهج الحرارة في الساحات الخارجية وحول محيط المدرسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التعليم و "الرياض الخضراء" في تحسين وتطوير المرافق المدرسية وتشجيرها بمدينة الرياض، وانطلقت تلك الجهود نموذجًا سيُطَبَّق على بقية المدارس الحكومية للبنين والبنات.

يُشار إلى أن برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - .

ويسهم البرنامج بشكل كبير في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، كما يستهدف البرنامج زراعة 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9 % من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 متر مربع، والمساهمة في خفض درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء بتقليل التلوث والغبار.