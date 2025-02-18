السعودية | لضمان عمرة آمنة.. الصحة تدعو لتلقي لقاح الحمى الشوكية مبكرًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت وزارة الصحة جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك إلى الحرص على تلقي لقاح الحمى الشوكية قبل التوجه إلى المشاعر المقدسة بمدة لا تقل عن 10 أيام، لضمان حماية أفضل من العدوى والمضاعفات الصحية.

وأكدت الوزارة، من خلال حملتها التوعوية، أن اللقاح يوفر مناعة تدوم لخمس سنوات، ويُعد من التدابير الوقائية المهمة، لا سيما في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده الأماكن المقدسة خلال الشهر الفضيل، مما يزيد من فرص انتشار العدوى.

وأوضحت الوزارة أن اللقاح يمكن الحصول عليه عبر حجز موعد في “عيادة التطعيم للكبار” من خلال تطبيق “صحتي”، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية ليسوا بحاجة إلى إعادة أخذه.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتوفير بيئة آمنة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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