السعودية | “خيركم” تنال جائزة “أفضل بيئة عمل صحية” بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضمن الحفل الختامي لمشروع تحسين بيئة العمل التنظيمية وورشة العمل، مُنحت جمعية “خيركم” لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة جائزة أفضل بيئة عمل صحية للقطاع غير الربحي في المملكة.

وتسلم الجائزة مدير عام الجمعية بمنطقة مكة الدكتور عبدالله بن صالح الغامدي والذي قدّم بدوره الشكر لمنظمي ورعاة الجائزة، ولكافة القائمين على “خيركم” لجهودهم الفاعلة التي أثمرت هذا المنجز الوطني.

وتعد مبادرة “مقياس صحة بيئة العمل (OHBI) أداة متقدمة تم تطويرها لتحليل وتقييم جودة بيئة العمل داخل الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية، وتهدف لتحسين بيئة العمل وتطوير الممارسات الداخلية في الجمعيات.

الجدير بالذكر أن حفل تكريم الجمعيات الحاصلة على شهادة “أفضل بيئة عمل صحية” في القطاع غير الربحي، والتي تعكس التزام الجمعيات بتوفير بيئة عمل مستدامة ومحفزة لموظفيها، سبقه ورشة عمل ونقاشات حول أفضل الممارسات في بناء بيئة عمل صحية، وجرى خلالها عرض تجارب الجمعيات الناجحة، وطرح استراتيجيات لتعزيز استدامة بيئة العمل في القطاع الخيري.

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