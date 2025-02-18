شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مهندسًا يحصلون على اعتماد دولي لتعزيز السلامة المرورية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام