84% من السعوديين يرغبون في السفر عام 2025.. والذكاء الاصطناعي والإنفاق الذكي ورحلات المغامرة والتراث في المقدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت دراسة شملت أكثر من 2,200 مسافر من السعودية تزايداً في رغبة الناس في السفر في عام 2025، حيث يخطط 84% من المشاركين للحفاظ على عدد رحلاتهم أو زيادتها خلال عطلاتهم. وجاء ذلك في تقرير "تذكرة السفر 2025" الذي أجرته ماريوت بونفوي، واستطلعت فيه آراء 21,374 شخصاً من 10 أسواق رئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

كشفت الدراسة عن اتجاه قطاع السفر نحو مزيد من النمو في عام 2025، حيث يخطط 53% من المسافرين لزيادة عدد عطلاتهم مقارنة بعام 2024، بينما يعتزم 7% فقط تقليصها. ويسعى المشاركون إلى القيام بما مجموعه 6.4 عطلة أو رحلة في عام 2025، أي بمعدل أكثر من عطلة واحدة كل شهرين. من بين هذه العطلات 2.6 ستكون محلية داخل بلدانهم، بالإضافة إلى عطلتين قصيرتي المدى تتطلبان رحلة طيران لا تزيد مدتها عن أربع ساعات، فضلاً عن 1.8 عطلة طويلة المدى.

السياحة التراثية والعودة الجذور

الدراسة تشير إلى تزايد اتجاهات السفر مثل "السياحة التراثية"، حيث يخصص المسافرون عطلات لاستكشاف تاريخ عائلاتهم وجذورهم. فقد قام 41% من المشاركين بهذا النوع من العطلات، في حين يخطط 40% للقيام بذلك في المستقبل القريب. بشكل عام، 81% من المشاركين إما قاموا أو يخططون لهذه العطلات، وتصل النسبة إلى 85% بين الفئة العمرية 25-34 عاماً. الدافع الرئيسي لهذا الاتجاه هو رغبة المسافرين في "معرفة الأصول العائلية وفهم حياة الأجيال السابقة" (41%).

رحلات المغامرة تتصدر المشهد

تُبرز الدراسة اتجاهاً يُعرف بـ"عطلات المغامرة"، حيث يشعر المسافرون بشجاعة أكبر لتجربة أشياء قد لا يجرؤون على القيام بها في أوطانهم. فقد قال 83% من المسافرين إنهم يشعرون بشجاعة أكبر أثناء العطلات. ومن أبرز ثلاث مغامرات يقومون بها هي: تسلق مرتفعات عالية (49%)، أنشطة مليئة بالأدرينالين مثل التزلق على الأسلاك أو القفز المظلي (48%)، وتذوق أطعمة غير مألوفة (36%).

الاستدامة.. والذكاء الاصطناعي

تتوقع الدراسة أن تتعمق توجهات حديثة مثل الاستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2025. فقد أشار 82% من المسافرين إلى أنهم يراعون الأثر البيئي عند التخطيط لرحلاتهم، متفوقين على المتوسط العام للمنطقة (72%). ومع ذلك، يلتزم 24% فقط منهم بذلك في كل رحلاتهم.

فيما يتعلق بالاستدامة في أماكن الإقامة، تحقّق 71% من المشاركين من معايير الاستدامة خلال عطلتهم الأخيرة، بينما قام 40% منهم بذلك قبل الحجز، وهي نسبة أعلى من المتوسط الإقليمي (30%).

أما في مجال تخطيط الرحلات، فقد أظهرت الدراسة نمواً سريعاً في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أفاد 61% من المشاركين باستخدام هذه التقنية لتخطيط رحلاتهم أو البحث عن وجهات السفر، متفوقين على المتوسط الإقليمي (41%).

ما هي أولويات المسافرين في عام 2025؟

"الأساسيات المتميزة" تظل على رأس أولويات المسافرين عند اختيار أماكن إقامتهم، حيث تتصدر النظافة القائمة (95%) تليها المواقع المميزة وجودة خدمة العملاء (92%). كما يضع 71% معايير الاستدامة ضمن اعتباراتهم، ويفضل 49% أماكن الإقامة الصديقة للحيوانات الأليفة. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد 78% أهمية توفير خدمات تلائم المسافرين المنفردين.

أما بالنسبة لأولويات السفر، فـ52% يركزون على قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة، بينما 50% يرغبون في "تدليل النفس". كما يحرص 43% على العودة من رحلاتهم بصحة أفضل مما كانوا عليه قبل السفر.

الإنفاق الذكي.. وسع الصرف

توضح الدراسة أن المسافرين يعتزمون زيادة رحلاتهم في 2025، مع سعيهم للحصول على أفضل قيمة مقابل إنفاقهم. يعد "الحصول على سعر خاص" العامل الرئيسي في قرار الحجز لدى المترددين (57%). كما يراعي 49% من المسافرين تأثير أسعار الصرف عند التخطيط لرحلاتهم، بينما يخطط 8% لمراعاتها في 2025 بعد تجاهلها سابقاً.

كما يلجأ المسافرون أيضاً إلى السفر خلال الفترات الانتقالية لتقليل التكاليف، حيث أفاد 74% بأنهم قاموا بذلك أو يخططون له، مع "الحصول على قيمة أفضل" كدافع رئيسي.

وتعليقا على نتائج التقرير، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تكشف نتائج هذا التقرير الشامل عن توجّه قوي نحو السفر في المملكة العربية السعودية، حيث تعتزم الغالبية العظمى من المسافرين إما زيادة رحلاتهم في 2025 أو الحفاظ على معدلاتها مقارنة بالعام السابق. يبشر هذا الإقبال الملحوظ على السفر بمختلف أنماطه - محلياً وإقليمياً ودولياً - بمستقبل واعد للقطاع في العام المقبل."

وأضاف "واليا": "وقد رصد التقرير عدداً من التوجهات البارزة التي ستشكل ملامح السفر في 2025، لعل أبرزها الإقبال المتزايد على رحلات المغامرة والسياحة التراثية، مع توجه واضح نحو الإنفاق الذكي لدى المسافرين بمختلف فئاتهم وميزانياتهم. ومن اللافت أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد تحول خلال العام الماضي من مجرّد تقنية حديثة إلى أداة أساسية في تخطيط الرحلات في المنطقة، خاصة بين فئة الشباب."