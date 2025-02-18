شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يستعرض سبل التعاون مع رئيس الحكومة المغربية والان نبدء بالتفاصيل

مناقشة سبل التعاون

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مراكش، اليوم الثلاثاء، معالي رئيس الحكومة بالمملكة المغربية عزيز أخنوش.وجرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع لسلامة الطرق، استعراض مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، فيما حضره من الجانب المغربي معالي وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت وعدد من كبار المسؤولين.