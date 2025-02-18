شكرا لقرائتكم خبر فبراير.. شهر التجارب الفريدة والاحتفالات المميزة في “شتاء السعودية”! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - روح قبل لا تروح! استعد لعيش لحظات لا تُنسى هذا الشهر، حيث تكتسي المملكة بأجواء احتفالية مميزة تجمع بين العروض الحصرية والتجارب الترفيهية الفريدة بمناسبة يوم التأسيس. استمتع بخصومات الإقامة في أفخم الفنادق، وعروض الطيران وتأجير المركبات، بالإضافة إلى تذاكر مجانية لدخول أبرز الفعاليات مثل بوليفارد الرياض، إلى جانب خصومات مذهلة وعروض مميزة احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

أما التجارب والفعاليات، فتألق فبراير بقائمة استثنائية من الأحداث، منها نزال The Last Crescendo العالمي الذي سيحسم لقب بطل العالم للوزن الخفيف في 22 فبراير، وتجربة هزراف السياحية التي تأخذك في مغامرة شتوية لا تُنسى بين المخيمات الفاخرة والمساحات الطبيعية الخلابة.

ومن قلب الرياض إلى سحر الدرعية، حيث يعود “منزال” بنسخته الثانية ليبرز عراقة التراث وسط المناظر الجبلية المذهلة، مقدماً عروضًا موسيقية وأسواقًا محلية غنية بالحرف والفنون. أما في العلا، فيدعوكم مهرجان فنون العلا لاكتشاف إبداعات الفن والثقافة من خلال المعارض، العروض الموسيقية، والورش الإبداعية.

وإذا كنت من عشاق الفخامة والسرعة، فلا تفوّت كأس السعودية 2025، سباق الخيول الأغلى في العالم، حيث يجتمع نخبة الفرسان والخيول في حدث استثنائي يعكس روعة الرياضة السعودية، ويشمل عروضًا ترفيهية وأفضل تجارب الطعام والأزياء.

أكثر من 1000 تجربة و500 عرض سياحي في 7 وجهات سعودية ساحرة بانتظارك، من حائل والعلا إلى جدة والبحر الأحمر! عِش المغامرة، واستمتع بمواسم الفنون والفعاليات، من موسم الرياض والدرعية والعلا إلى رالي داكار وميدل بيست وكروز السعودية.

لا تفوّت الفرصة! عش التجربة قبل انتهاء الموسم، واكتشف التفاصيل عبر:

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