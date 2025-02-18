شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله العصيمي: موجة علوية سريعة وأمطار متفرقة غداً الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، عن توقعاته لطقس غداً الأربعاء .

وقال “العصيمي” أن التيار النفاث ينشط في مقدمة الكتلة القطبية شديدة البرودة، مما يؤدي إلى عبور موجة علوية سريعة غداً الأربعاء .

وأضاف: أ، هذه الموجه تتفاعل مع بعض السحب الممطرة المتفرقة، وتؤثر على أجزاء من القصيم وجنوب حائل وشمال الرياض والحدود الشمالية وحفر الباطن والكويت وجنوب العراق

وأشار العصيمي إلى أن الأمطار ستكون غالباً متفرقة وسريعة، مع نشاط ملحوظ للرياح.

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