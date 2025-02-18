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عبدالله العصيمي: موجة علوية سريعة وأمطار متفرقة غداً الأربعاء

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  • عبدالله العصيمي: موجة علوية سريعة وأمطار متفرقة غداً الأربعاء 1/5
  • عبدالله العصيمي: موجة علوية سريعة وأمطار متفرقة غداً الأربعاء 2/5
  • عبدالله العصيمي: موجة علوية سريعة وأمطار متفرقة غداً الأربعاء 3/5
  • عبدالله العصيمي: موجة علوية سريعة وأمطار متفرقة غداً الأربعاء 4/5
  • عبدالله العصيمي: موجة علوية سريعة وأمطار متفرقة غداً الأربعاء 5/5

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، عن توقعاته لطقس غداً الأربعاء .

وقال “العصيمي” أن التيار النفاث ينشط في مقدمة الكتلة القطبية شديدة البرودة، مما يؤدي إلى عبور موجة علوية سريعة غداً الأربعاء .

وأضاف: أ، هذه الموجه تتفاعل مع بعض السحب الممطرة المتفرقة، وتؤثر على أجزاء من القصيم وجنوب حائل وشمال الرياض والحدود الشمالية وحفر الباطن والكويت وجنوب العراق

وأشار العصيمي إلى أن الأمطار ستكون غالباً متفرقة وسريعة، مع نشاط ملحوظ للرياح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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