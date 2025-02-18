شكرا لمتابعة خبر عن زيارة المسجد النبوي وقبر الرسول مفتوحة باستثناء الروضة بموعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن مواعيد زيارة المسجد النبوي وقبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، مفتوحة باستثناء زيارة الروضة الشريفة التي تتطلب الحجز عن طريق «نسك».

وأطلقت الرئاسة الخطة التشغيلية لموسم رمضان، حيث قال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال تدشينه الخطة، أنها انطلقت من استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمرجعية دينية وسطية، وتعزيز سلامة الفكر الديني، وجعل الحرمين مركزًا لتصحيح صورة الإسلام، وإبراز سماحته واعتداله، وإبراز جهود المملكة في عمارة الحرمين، وإظهار دور رئاسة الشؤون الدينية كجهة مؤسسية مرجعية تعزز مسارات العمل الديني وفق رؤية تنظيمية حديثة.

وأوضح السديس، أن الخطة تركزت في 10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين، وأكثر من 120 مبادرة علمية وفكرية وإرشادية لتعظيم فضائل الشهر الكريم، وأنهم يسعون إلى تحسين بيئة العمل الإثرائية، والارتقاء بكفاءة الأداء لخدمة القاصدين، إضافة إلى إبراز جهود القيادة في خدمة الحرمين الشريفين، وإظهار رئاسة الشؤون الدينية كجهة ريادية تجمع بين الأصالة والمعاصرة لترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.