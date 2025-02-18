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انطلاق المباحثات الأمريكية – الروسية في الرياض.. فيديو

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انطلاق المباحثات الأمريكية – الروسية في الرياض.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - بدأت في الرياض المباحثات بين وزيري خارجية أمريكا ماركو روبيو وروسيا سيرغي لافروف، بحضور كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة السعودي مساعد العيبان .

المباحثات تركزت على مستقبل الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى التحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقبيل وصول الوفود الأمريكية والروسية إلى العاصمة الرياض، استقبل ولي العهد الأمير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في ثاني محطة ضمن جولته في الشرق الأوسط .

ومن المقرر أن يبقى روبيو في المملكة لمدة يومين، لمناقشة العديد من الملفّات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط والعالم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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