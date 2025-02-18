شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق المباحثات الأمريكية – الروسية في الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت في الرياض المباحثات بين وزيري خارجية أمريكا ماركو روبيو وروسيا سيرغي لافروف، بحضور كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة السعودي مساعد العيبان .

المباحثات تركزت على مستقبل الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى التحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقبيل وصول الوفود الأمريكية والروسية إلى العاصمة الرياض، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في ثاني محطة ضمن جولته في الشرق الأوسط .

ومن المقرر أن يبقى روبيو في المملكة لمدة يومين، لمناقشة العديد من الملفّات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط والعالم.

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