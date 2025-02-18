شكرا لمتابعة خبر عن شاب يعبر عن سعادته بتخرج شقيقته من الدورة العسكرية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب شاب عن سعادته بتخرج شقيقته من الدورة العسكرية على طريقته الخاصة، بسعادة بالغة حيث قام باحتضانها أمام الجميع.

وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يحتضن شقيقته ويحملها فرحًا وفخرًا بها وهي تلقي التحية، حيث علّقت الفتاة على المقطع قائلة:” لا نخشى الحياة بعد موت أبي وأنت بجانبنا .”

ويأتي تخرج الدفعات النسائية من الكلية الأمنية تأكيدًا على جهود المملكة في تمكين المرأة، في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع العسكري.

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