26 شركة إعاشة لوجبات إفطار المسجد النبوي

مكونات إضافية
حددت شركات الإعاشة سعر وجبات الإفطار بـ7 ريالات بمكوناتها، بينما يمكن التعديل على هذه المكونات بإضافة عناصر مختلفة للوجبة، وهو ما تتبعها زيادة بسعر الوجبة إلى 12 ريالا. وأبلغت الشركات أصحاب السفر بإمكانية إضافة قشطة وفطائر إضافية إلى المكونات السابقة، من أحد أنواع التمر والخبز والدقة والماء، فضلا عن أدوات الأكل والسفرة والعلبة المخصصة للوجبة المعتمدة من قِبل الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي.
تحديث البيانات
دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين مقدمي خدمات الإفطار إلى تحديث البيانات كشرط أساسي لاستمرار الخدمة، على أن يتم التعاقد مع شركات إعاشة، والالتزام بالشروط والأحكام. وقد أُطلقت بوابة تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار، وسيتم إرسال قائمة الشركات المعتمدة بعد تحديث البيانات، لإتمام التعاقد وإصدار التصاريح. وألزمت الهيئة شركات الإعاشة المعتمدة بالتواصل مع المنسق في المسجد النبوي خلال تسليم الوجبات، لإيصالها ونقلها إلى موقع سفر الإفطار.
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