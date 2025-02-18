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تدريب لقيادة قطار الحرمين

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تدريب لقيادة قطار الحرمين

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج «قيادة قطار الحرمين السريع»، الذي يستمر عامًا وينتهي بالعمل في إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

وأتاح المعهد التسجيل للشباب السعوديين ابتداءً من الإثنين 03 فبراير 2025، ويستمر حتى غدا الثلاثاء 19 فبراير 2025، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.srp.edu.sa.

وأوضح المدير العام لـ«سرب» سلطان السلطان أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليًّا يوم الأحد 13 أبريل 2024، مبينًا أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و 9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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