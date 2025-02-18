تدريب لقيادة قطار الحرمين

وأتاح المعهد التسجيل للشباب السعوديين ابتداءً من الإثنين 03 فبراير 2025، ويستمر حتى غدا الثلاثاء 19 فبراير 2025، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.srp.edu.sa.
وأوضح المدير العام لـ«سرب» سلطان السلطان أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليًّا يوم الأحد 13 أبريل 2024، مبينًا أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و 9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.
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