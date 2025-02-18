شكرا لقرائتكم خبر عن "البراند والسياحة الحديثة".. الهيئة الملكية للعلا تشارك بالمنتدى السعودي للإعلام والان نبدء بالتفاصيل



ويجمع المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة مستقبل الإعلام، واستعراض أحدث تطوراته وتحولاته الرقمية، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة في صناعة الإعلام .

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من المنتدى كشريك داعم للمنتدى السعودي للإعلام إلى استعراض رؤيتها واستراتيجياتها الإعلامية في نقل قصة العلا محليا ودوليا، وإبراز دورها عبر مختلف المنصات، ومساعيها للاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية، وتمكين المواهب الشابة، بالإضافة إلى استعراض جوانب متعددة من إرث العلا الحضاري والثقافي، وإبراز جهودها في تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز التنمية المستدامة . عبد الرحمن الطريري المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبد الرحمن الطريري الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المنتدى السعودي للإعلام 2025، الذي يُعقد في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري، تحت شعار: "الإعلام في عالم يتشكل".ويجمع المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة مستقبل الإعلام، واستعراض أحدث تطوراته وتحولاته الرقمية، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة في صناعة الإعلاموتهدف الهيئة من خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من المنتدى كشريك داعم للمنتدى السعودي للإعلام إلى استعراض رؤيتها واستراتيجياتها الإعلامية في نقل قصة العلا محليا ودوليا، وإبراز دورها عبر مختلف المنصات، ومساعيها للاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية، وتمكين المواهب الشابة، بالإضافة إلى استعراض جوانب متعددة من إرث العلا الحضاري والثقافي، وإبراز جهودها في تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز التنمية المستدامة



جلسة حوارية



ومن المنتظر أن يشارك عبد الرحمن الطريري، رئيس قطاع التواصل والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، في جلسة حوارية بعنوان "توجهات حديثة: السياحة بوصفها لغة عالمية"، يسلط الضوء خلالها على الإرث التاريخي والثقافي للعلا، ودور الإعلام في دعم التنمية السياحية والاقتصادية بالمنطقة.

وتقدم الهيئة ورشة عمل بعنوان "دمج الإعلام التقليدي والحديث لبناء تجربة إعلامية رائدة" يلقيها علاء كيال، مدير الإدارة العامة لإذاعة العلا "FM"، يستعرض فيها تجربة الإذاعة في تقديم محتوى متنوع باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الإعلام. وتركز الهيئة عبر جناحها المشارك على 5 محاور رئيسية تعكس التنوع الفريد للعلا، ابتداءً بـ"إرث يصنع سحر العلا"، الذي يحكي قصة نقوش العلا العريقة، ويبرز "أرض الحضارات، وأكبر متحف مفتوح بالعالم". أما في المرحلة التي تليها "الإنسان ركيزة المكان"، فيسلط الضوء على تنمية المهارات والقدرات البشرية في العلا.



البراند السعودي



ويتحدث تركي السياري، المدير العام للتسويق والتواصل بالهيئة في جلسة أخرى بعنوان "البراند السعودي: رؤية تنافسية عالمية"، يتطرق خلالها إلى الاستراتيجية الإعلامية التي تقف خلف الهوية الجديدة للهيئة، وكيفية إسهامها في تعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية.

ويستعرض جناح الهيئة محور "وجهة نابضة بالحياة" العلا كوجهة رياضية متعددة والاستثمار في تنمية المهارات الرياضية لأبناء وبنات العلا، وأخيرًا، يأتي محور "إرثنا مسؤوليتنا، أنت الراوي والعلا الحكاية" ليسلط الضوء على دور الإعلام في حفظ وصون الإرث الثقافي.



مشاركة الديرة



وتزامنًا مع "عام الحرف اليدوية" تشارك الهيئة من خلال مدرسة الديرة وهي جزء أساسي من برنامج العلا الثقافي والتراثي لدعم الحرفيين من أهالي العلا في عروض حية ومنتجات حرفية يقدمها حرفيو المدرسة.

وتأتي مشاركة الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأكيدًا على دورها الرائد في استخدام الإعلام كأداة لتعزيز مكانة العلا على الساحة العالمية، مواكبةً بذلك مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إبراز المملكة كوجهة ثقافية وسياحية، وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع الإعلام.

