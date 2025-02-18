شكرا لقرائتكم خبر عن بـ387 مليون ريال.. رفع طاقة محطة هيت في الرياض إلى 400 ألف م³ يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

تطوير منظومة المعالجة

الدمام - شريف احمد - أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الأوسط، تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الرياض وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية للخدمات البيئية وتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 387 مليون ريال.وأوضحت الشركة أن المرحلة الثالثة من المحطة تعمل بتقنية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، بطاقة تصميمية تصل إلى 200 ألف متر مكعب يوميًا، مما يرفع القدرة الاستيعابية الإجمالية للمحطة في مراحلها الثلاث إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا.وأكدت أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات البيئية، ودعم التوازن البيئي، ومعالجة مياه الصرف الصحي بكفاءة عالية.وأشارت إلى أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة التشغيل، واستيعاب التدفقات المتزايدة الناتجة عن النمو العمراني والسكاني المتسارع في العاصمة الرياض.وأكدت الشركة التزامها بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات البيئية وفق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.