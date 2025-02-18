جهات اعتماد دوليه لتقويم التعليم في المملكة ..

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقاً من حرص وزاره التعليم على تحقيق اهداف التحسين والتطوير التي تسعى اليها الوزاره والتأكد من الالتزام بمعايير الجوده العاليه في المدارس وفق معايير صارمة تستكشف عمل المؤسسه التعليميه بأكملها من سياسات الى ظروف التعليم والسياق الثقافي لتلبيه احتياجات كل متعلم ،وانطلاقاً من اوجه الشراكه والتعاون القائمة بين وزارة التعليم وهيئة تطوير التعليم والتدريب فقد اصدرت وزارة التعليم قائمة بجهات الاعتماد الدوليه التي حصلت على ترخيص هيئة تقويم التعليم والتدريب لممارسه عمليات التقويم والاعتماد المدرسي بالمملكة العربية السعوديه. والجهات الدولية المرخصة من هيئة تقويم التعليم هي: Cognia

⁠Council of International Schools / CIS

⁠New England Association of Schools and Colleges, INC

⁠Middle States Association / MSA

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