شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على الحميمين 31 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الثلاثاء 19 شعبان 1446هـ،‏18 فبراير – شباط 2025م،‏29 الدلو 1403 هـ.ش

‏09 نوء سعد بلع | 09 العقارب،‏57 فصل الشتاء .

وقال المسند أنه بقي على نهاية الفصل الثاني يومان،بقي على يوم التأسيس 3 أيام،على إجازة الشتاء 6 أيام،على رمضان 11 يومًا وبقي على الحميمين 31 يومًا.

وأضاف أنه بقي على إجازة عيد الفطر 31 يومًا،وعلى فصل الربيع 31 يومًا،الذراعين 57 يومًا،إجازة عيد الأضحى 101 يومًا،الحج 107 أيام، فصل الصيف 123 يومًا،إجازة الصيف 128 يومًا، نهاية السنة الهجرية 128 يومًا و نهاية السنة الميلادية 318 يومًا”٠

‏