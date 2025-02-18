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الحصيني: استمرار الحالة الممطرة الثامنة بأمطار متفاوتة

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الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، على استمرار الحالة الممطرة الثامنة، بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحبات برد.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” استمرار ⁧‫الحالة الممطرة الثامنة‬⁩ لعام 1446هـ، اليوم الثلاثاء بأمطار متفاوتة الغزارة من خفيفة لمتوسطة.”

وأضاف:” وستكون ديمية على فترات وبور غزبرة وحبات برد وسيول خفيفة وضباب على أجزاء من الوسطى والشرقية والجنوبية والشمالية والغربية والخليج.”

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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