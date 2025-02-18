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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار الحالة الممطرة الثامنة بأمطار متفاوتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، على استمرار الحالة الممطرة الثامنة، بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحبات برد.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” استمرار الحالة الممطرة الثامنة لعام 1446هـ، اليوم الثلاثاء بأمطار متفاوتة الغزارة من خفيفة لمتوسطة.”
وأضاف:” وستكون ديمية على فترات وبور غزبرة وحبات برد وسيول خفيفة وضباب على أجزاء من الوسطى والشرقية والجنوبية والشمالية والغربية والخليج.”
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