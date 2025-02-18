انت الان تتابع زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ولاية ملاطيا وسط تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2025, 5:56 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، مساء الإثنين، ولاية ملاطيا- وسط تركيا. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن مركز الزلزال يقع في منطقة قلعة التابعة لولاية ملاطيا، وعلى عُمق نحو 7 كيلومترات. من جانبه، أكّد والي ملاطيا سدار ياوز؛ عدم تلقي أيّ بلاغاتٍ فورية عن خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

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