انت الان تتابع ارتفاع أسعار النفط عند التسوية.. 75.22 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2025, 5:12 صباحاً

أغلقت أسعار النفط على ارتفاعٍ عند التسوية في ختام تعاملات اليوم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً إلى 75.22 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً؛ ليصل إلى 71.39 دولار للبرميل.

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