شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تصل إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط ،كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.