اخبار السعوديه

أكاديمية للتعلم مدى الحياة

0 نشر
0 تبليغ

أكاديمية للتعلم مدى الحياة

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أكاديمية «إعلاء»، وهي الأولى من نوعها التي تتبنى مفهوم التعلم مدى الحياة في المملكة ضمن مساعيها لتنمية القدرات البشرية، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وتهدف الأكاديمية إلى تمكين أهالي العُلا وسكانها عبر توفير فرص مستدامة، لتطوير مهاراتهم ومعارفهم باستخدام أحدث التقنيات في التعليم، وتقديم برامج تدريبية متخصصة من أجل تأهيل الكوادر البشرية، وسد الفجوات المهارية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومستقبل العُلا.

تستهدف «إعلاء» شريحة واسعة من المستفيدين، منهم طلبة التعليم العالي والعام، وموظفو القطاعين العام والخاص، والمبتعثون، والباحثون عن عمل، لتحسين فرصهم في المشاركة الاقتصادية الفعالة، والمتقاعدون الساعون إلى اكتساب مهارات جديدة.

وتركز برامج الأكاديمية على ثلاثة مجالات رئيسة «القطاعي، والمتخصص، والمرن»، ويركز الأول على تطوير المهارات المرتبطة بالقطاعات الستة الأساسية التي توليها الهيئة أهمية كبرى بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، وتشمل برامجه تخصصات مثل إدارة المتاحف، والفعاليات والحشود، والسياحة، والبيئة المستدامة؛ لتعزيز الكفاءات في القطاعات الحيوية.


كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمية للتعلم مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا