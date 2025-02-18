أكاديمية للتعلم مدى الحياة

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أكاديمية «إعلاء»، وهي الأولى من نوعها التي تتبنى مفهوم التعلم مدى الحياة في المملكة ضمن مساعيها لتنمية القدرات البشرية، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وتهدف الأكاديمية إلى تمكين أهالي العُلا وسكانها عبر توفير فرص مستدامة، لتطوير مهاراتهم ومعارفهم باستخدام أحدث التقنيات في التعليم، وتقديم برامج تدريبية متخصصة من أجل تأهيل الكوادر البشرية، وسد الفجوات المهارية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومستقبل العُلا.

تستهدف «إعلاء» شريحة واسعة من المستفيدين، منهم طلبة التعليم العالي والعام، وموظفو القطاعين العام والخاص، والمبتعثون، والباحثون عن عمل، لتحسين فرصهم في المشاركة الاقتصادية الفعالة، والمتقاعدون الساعون إلى اكتساب مهارات جديدة.

وتركز برامج الأكاديمية على ثلاثة مجالات رئيسة «القطاعي، والمتخصص، والمرن»، ويركز الأول على تطوير المهارات المرتبطة بالقطاعات الستة الأساسية التي توليها الهيئة أهمية كبرى بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، وتشمل برامجه تخصصات مثل إدارة المتاحف، والفعاليات والحشود، والسياحة، والبيئة المستدامة؛ لتعزيز الكفاءات في القطاعات الحيوية.