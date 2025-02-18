السعودية | المنتدى السعودي للإعلام يطلق معسكرًا تدريبيًا بالتعاون مع “سدايا” وأكاديمية الإعلام السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يحتضن المنتدى السعودي للإعلام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وأكاديمية الإعلام السعودية – إحدى الأذرع التدريبية لوزارة الإعلام-؛ معسكر “مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي” على مدار أيام المنتدى بالرياض؛ لتأهيل 30 متدربًا ومتدربة، في 16 محورًا متنوّعًا، وبمجموع 15 ساعة؛ للإسهام في توليد مواد إعلامية مستقبلية بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف المعسكر التدريبي إلى تنمية مهارات الإعلاميين والمتخصصين في صناعة المحتوى، وتمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى الإعلامي بطرق مبتكرة وفعالة، بما يسهم في تطوير المشهد الإعلامي السعودي وتعزيز تنافسيته عالميًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا المعسكر مع توجهات دورة هذا العام من المنتدى السعودي للإعلام 2025، التي تحمل توجهًا واضحًا نحو إعادة صياغة دور وسائل الإعلام، عبر استكشاف أدوات رقمية حديثة، وتطوير إستراتيجيات تتماشى مع التغيرات في سلوك الجماهير، من خلال الابتكار والتحول والإبداع غير المحدود، وتضم فعاليات المنتدى أكثر من 200 متحدث من أبرز الإعلاميين والخبراء، ونحو 250 شركة عالمية، وأكثر من 80 جلسة وورشة عمل متنوعة، و6 تجارب تفاعلية فريدة، وتتيح فرصًا تمويلية مبتكرة لدعم رواد الأعمال.

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