شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مجالات.. إطلاق أول أكاديمية للتعلم مدى الحياة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكاديمية "إعلاء"

برامج أكاديمية "إعلاء"

معهد العُلا للغات

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، أكاديمية "إعلاء"، وهي الأولى من نوعها التي تتبنى مفهوم التعلم مدى الحياة في المملكة.وتأتي ضمن مساعيها لتنمية القدرات البشرية، بما يحقق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".وتهدف الأكاديمية إلى تمكين أهالي العُلا وسكانها عبر توفير فرص مستدامة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم باستخدام أحدث التقنيات في التعليم.بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية، وسد الفجوات المهارية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومستقبل العُلا.وتستهدف "إعلاء" شريحة واسعة من المستفيدين، فيهم طلبة التعليم العالي والعام، وموظفو القطاعين العام والخاص، والمبتعثون، والباحثون عن عمل لتحسين فرصهم في المشاركة الاقتصادية الفعالة، والمتقاعدون الساعون لاكتساب مهارات جديدة.كما تركز برامجها على ثلاثة مجالات رئيسة: "القطاعي، والمتخصص، والمرن"، ويركز الأول على تطوير المهارات المرتبطة بالقطاعات الستة الأساسية التي توليها الهيئة أهمية كبرى، بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030".وتشمل برامجه تخصصات مثل إدارة المتاحف، والفعاليات والحشود، والسياحة، والبيئة المستدامة؛ لتعزيز الكفاءات في القطاعات الحيوية. ويتضمن المجال التخصصي برامج تستهدف تطوير مهارات القرن الواحد والعشرين.كما تتضمن وظائف المستقبل مثل: الأمن السيبراني، والإدارة المالية والمصرفية، وعلوم البيانات, بينما يشتمل المجال المرن على برامج مصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة والملحّة التي لا يغطيها المساران القطاعي والتخصصي.وتتيح الأكاديمية، التي سيكون مقرها الأولي في معهد العُلا للغات، أنماط تدريب متنوعة تشمل التدريب الحضوري، وعن بُعد، والمدمج، لتلبية احتياجات المتعلمين المختلفة.وتُمثِّل "إعلاء" إضافة نوعية إلى سلسلة البرامج التي تطلقها الهيئة لتطوير المجتمع، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم المسارات المهنية لأهالي وسكان العُلا، من بينها مبادرة "حماية"، وبرنامج "العُلا للابتعاث"، ومعهد العُلا للغات، وكلية "فيراندي باريس "فرع العُلا" لفنون الطهي.وانطلقت الأكاديمية بالشراكات مع Google Cloud والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني ومؤسسة الملك خالد الخيرية.