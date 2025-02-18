شكرا لمتابعة خبر عن باحث في علم الأنساب يكشف أسرار الكرم والترحال في حياة البدو .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في علم الأنساب العربي والأنثروبولوجيا السعودية، الدكتور إسماعيل السلامات، أن الكرم يعد من القيم المتجذرة في حياة البدو، وهو جزء أساسي من هويتهم الاجتماعية.

وقال السلامات خلال ظهوره عبر قناة «روتانا خليجية»، إن الكرم يُعد واجبًا ملزمًا للبدوي، وإذا غاب عن حياتهم لانتفت البداوة نفسها، موضحًا أن الكرم يعزز من مكانة الفرد في القبيلة، بينما يؤدي البخل إلى انحطاط مكانتها الاجتماعية.

كما أشار إلى أن شيخ القبيلة يجب أن يتسم بصفة الكرم، مضيفًا أن هناك مثال تاريخي على ذلك حيث عانت البادية السورية عام 1910م من الجفاف والقحط، فما كان من الشيخ ابن مهيد من قبيلة الفدعاني؛ إلا أن أمر بتوزيع الطعام طوال عام على المحتاجين، وبلقب بعدها بمصوت العشا.

وفي سياق متصل، أوضح أن الترحال يُعد جزءًا لا يتجزأ من حياة البدو، ويتنوع بين الترحال العادي الذي يحدث مع بداية الصيف أو الشتاء، والترحال الطارئ الذي يكون نتيجة لحوادث مثل الجفاف أو غزو القبائل الأخرى.