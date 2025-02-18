شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يزور أبرد مدينة سكنية في العالم ويصدم متابعيه بتجربته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار مواطن مدينة ياقوتيا الروسية، المعروفة بكونها أبرد مدينة سكنية على وجه الأرض، حيث شارك تجربته مع متابعيه وسط درجات حرارة تصل إلى 30 درجة تحت الصفر.

واستعرض المواطن تجمد ثمرة موز بعد تركها في البرد لمدة 20 دقيقة، محاولًا كسرها دون جدوى، كما وثق جولته في أبرد سوق مفتوح في العالم، حيث تُعرض الأسماك واللحوم مجمدة.

كما أشار إلى أن شعوب سيبيريا يعتمدون بشكل كبير على صيد الأسماك من الأنهار والبحيرات المتجمدة، حيث يفتحون فتحات في الجليد لاستخراجها، مضيفًا: “لقمة العيش صعبة، إذ يبقى الباعة في السوق من 9 صباحًا حتى المساء في هذا الطقس”.

وأضاف خلال الفيديو: “من قوة البرد شنبي تجمد، حتى الكاميرا تجمدت وبشغلها شوي وبشبكها بالشاحن لأن البطارية بتتوقف”.

والتقى المواطن بأحد الباعة الجائلين من قيرغيزستان، الذي استقبله بحرارة وأخرج صورة قديمة له أثناء أداء العمرة في مكة، معبرًا عن سعادته بلقاء سائح من السعودية.