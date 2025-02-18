شكرا لمتابعة خبر عن طالب سعودي يرفع علم المملكة في جامعته الأمريكية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتبه طالب سعودي مبتعث لأحد الجامعات الأمريكية بوضع جامعته أعلام دول كثيرة، ما عدا علم المملكة.

وقال الطالب في مقطع فيديو قام بتصويره من داخل الجامعة: “جامعتنا حاطين كل أعلام دول العالم إلا علم السعودية العظمي، أرسلت لهم إيميل”.

وأضاف: “أروح أشيك بعد نهاية كل يوم تأخروا فاضطررت أروح لهم بنفسي وكان ردهم شكرا علي إعلامنا سوف نراع القيادات”.

لكن الطالب قام بعمل واجبه الوطني وأحضر رافعة استطاع بها وضع علم المملكة وسط أعلام الدول الأخرى بجامعته.