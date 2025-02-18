السعودية | رئاسة الأمر بالمعروف تنظِّم ورشة عمل مع مركز توعية ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظَّمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورشة عمل بالتعاون مع مركز توعية ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج والعمرة، لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين، وتطوير عدد من المجالات التي تحقق أهداف الجهتين.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطط الرئاسة العامة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية في سبيل ذلك، من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات المختصة.

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