شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - يتوقعفي تقريره عناليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.تصل إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

أمطار ورياح على الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة ورياح شديدة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.



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المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

ضباب متباين الشدة

الصباح الباك

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وتشهد الأحساء والعديد وبقيق أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةويُتوقع أن تشهد أجزاء من الشرقية رياحًا شديدة، تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساءويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورةويصاحب الرياح تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعةنبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من 10 مناطق خلال ساعاتر يستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء