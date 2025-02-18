شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: ضباب وأمطار خفيفة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع مهتم بالطقس، وليد سليمان الحقيل، تكون ضباب وهطول أمطار في عدة محافظات يوم غد.

وقال الحقيل :”توقع طقس الثلاثاء بحسب المرصد الامريكي ضباب مع رذاذ على اجزاء من سدير والوشم وثادق وحريملاء والرياض ورماح وضرما والمزاحمية ممتدا للشرقية والاحساء ومنفذ البطحاء وسلوى وقطر والإمارات والبحرين”.

وتابع :”فرص مطر خفيفة لأقصى شمال المملكة وكذلك الرياض والمحافظات جنوبها الخرج الحوطة الحريق الحلوة الدلم الافلاج وتمتد السحب شرقا للاحساء ومنفذ سلوى والبطحاء”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.