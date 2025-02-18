بالفيديو.. تحطم طائرة ركاب في كندا وانقلابها أثناء الهبوط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2025, 9:28 مساءً

أعلنت هيئة مطار بيرسون الكندي أن طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز هبطت اضطراريًا في مطار تورونتو بيرسون الدولي، ما أدى إلى انقلابها رأسًا على عقب وإصابة ثمانية أشخاص على الأقل، وفقًا لتقارير إعلامية محلية. ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أظهر مقطع فيديو نشرته "News 3 Now" الطائرة أثناء هبوطها على مدرج مغطى بالثلوج، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين في الموقع. وأكدت إدارة المطار أنها على علم بالحادث، موضحة أن الطائرة كانت قادمة من مينيابوليس، وأن فرق الطوارئ هرعت إلى الموقع فور وقوع الحادث. وبحسب "9 نيوز" الأسترالي، كان على متن الطائرة ثمانون شخصًا، وقد تم إجلاؤهم جميعًا، وفقًا لبيان صادر عن المطار على منصة "إكس". من جانبها، أوضحت الشرطية سارة باتن من شرطة منطقة بيل في أونتاريو أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن معظم الركاب خرجوا سالمين، فيما تستمر عمليات التأكد من أوضاعهم الصحية. ولم تصدر شركة دلتا إيرلاينز تعليقًا رسميًا حتى الآن بشأن الحادث.

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