شكرا لمتابعة خبر عن المسلسل الذي أعجب به وزير الطاقة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة ، تفاعلًا واسعًا خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتوجه الأمير عبدالعزيز بالحديث باللهجة المصرية، قائلاً للرئيس السيسي: “أتمنى أن تسمح لي عفويتي ومصريتي التي تعرفها، عندي أمنية أن أقدم تحية للشعب المصري الحبيب لنا جميعًا من المملكة بلا استثناء” .

وأضاف سموه: “اتفرجت على مسلسل فظيع اسمه موضوع عائلي، ولو ما شوفته فخامته لازم تشوفه، في نهاية الحلقة الأخيرة أحمد سعد غنى أغنية بتقول: ألف تحية للناس الحقيقة، الناس العشرية، وأصحاب أحلى نفسية، مين في العالم غير مصر؟’، وأنتم جزء من وطننا في المملكة، مصر مش بس فيها حاجة حلوة، دي كلها حاجة حلوة”، مما أثار تفاعلًا بين الحضور.

يُذكر أن الفنان أحمد سعد طرح أغنية “ألف تحية” من مسلسل “موضوع عائلي 3″، بطولة الفنان ماجد الكدواني، نور ورنا رئيس وكوكبة من ألمع النجوم.