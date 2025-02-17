السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 536 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2025م، من انتزاع 536 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 9 ألغام مضادة للأفراد و48 لغمًا مضادًا للدبابات، و478 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن 168 ذخيرة غير منفجرة، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تم نزع لغمين مضادين للدبابات، وفي محافظة لحج نزع 21 لغمًا مضادًا للدبابات، و21 ذخيرة غير منفجرة بمديرية تبن، ولغمًا واحدًا مضاد للدبابات، و 9 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط.

وفي محافظة مأرب استطاع الفريق نزع لغمين مضادين للدبابات بمديرية رغوان، و 18 لغمًا مضادًا للدبابات و215 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، وفي محافظة تعز نزع الفريق 52 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، و 8 ألغام مضادة للأفراد و 4 ألغام مضادة للدبابات و 31 ذخيرة منفجرة بمديرية ذباب، و 3 ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المظفر، وإتلاف 1.749 ذخيرة غير منفجرة بمديرية باب المندب بمحافظة تعز.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير حتى الآن إلى 1.250 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 481 ألفًا و766 لغمًا بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

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