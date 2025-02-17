السعودية | وزير السياحة يشارك في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في دولة الكويت.

وتأتي مشاركة الوزير في إطار تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصها على تعزيز مسار التعاون والتكامل بين دول المجلس الشقيقة في مختلف القطاعات، أبرزها القطاع السياحي الذي تحقق فيه دول المجلس إنجازات لافتة ونموًا ملحوظًا.

كما جاءت المشاركة تأكيدًا لتطلع المملكة للمضي قدمًا للمزيد من البرامج المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، كالإستراتيجية السياحية الخليجية والتأشيرة السياحية الموحدة، التي ستفتح آفاقًا جديدةً للتعاون والنمو المتبادلين، وتتيح لشعوب العالم بوابة شاملة لزيارة دول المجلس، والتعرّف على ثقافاتها المميّزة وقيمها الأصيلة، كما تؤكد التزام المملكة الراسخ بالعمل المشترك نحو بناء مستقبل مشرق للسياحة الخليجية وتطلعها لتحقيق نجاحات جديدة تعزز من مكانة دول المجلس عالميًا.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير السياحة في دول مجلس التعاون الشقيقة، التي تتمتع بالازدهار والأمن والاستقرار، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة، واستضافة الفعاليات السياحية المتنوعة،

كما تناول عدة ملفات مثل تبادل الإحصاءات والمعلومات، والتدريب والتطوير، والسياحة البينية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أطلقت عدة برامج مشتركة مع مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر، حيث أسهمت في زيادة عدد السياح والزوار للمنطقة، إضافة إلى خلق فرص عمل وزيادة الدخل والإنفاق في دول مجلس التعاون.

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