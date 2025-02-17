شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الشيخ الدكتور صالح بن حميد شيخًا لأئمة المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، قرارًا بتكليف الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد شيخًا لأئمة المسجد الحرام.وبحسب رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، يأتي هذا القرار تعزيزًا لدور أئمة وخطباء المسجد الحرام في تحقيق أثر رسالته عالميًا، وإثراء قاصديه وزائريه.

وأمس أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قرارًا أيضا بتكليف سعادة الأستاذ وائل بن محمود رفيق، مديرًا للإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة الدينية فرع المدينة المنورة.

وأوضحت شؤون الحرمين أن القرار يصب في تجويد أداء عمل الوكالة الإعلامي وتعزيز المخرجات وتحقيق الأثر.



حرمين

وكانت أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الهوية الجديدة "حرمين".

وتعكس الجمع بين الإرث الإيماني العريق للحرمين الشريفين وتطلعات المستقبل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.