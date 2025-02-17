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شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اليوم، في مقر جهاز العمل الخارجي الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بالمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي لويجي دي مايو.
وبحثا سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.
وشهدت اللقاءات حضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، إلى جانب الوفد المرافق لمعاليه.
وجرى خلال المباحثات استعراض المبادرات التي تنفذها الهيئة لدعم الاستثمارات في القطاعات ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المشتركة في سلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية.
ما يعكس التقدم في المفاوضات والالتزام بالسعي لتسهيل التجارة وضمان سلامة المنتجات المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي.
وبحثا سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.
ضمان سلامة المنتجاتكما التقى "الجضعي" خلال زيارته للمفوضية الأوروبية، المدير العام للمديرية العامة للتجارة بالمفوضية الدكتورة سابين فاين، لمناقشة آليات تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وتطوير مجالات التعاون المشترك لضمان سلامة المنتجات المتداولة.
وشهدت اللقاءات حضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، إلى جانب الوفد المرافق لمعاليه.
وجرى خلال المباحثات استعراض المبادرات التي تنفذها الهيئة لدعم الاستثمارات في القطاعات ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المشتركة في سلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية.
العلاقات السعودية الأوروبيةوتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون التجاري، التي نتج عنها مؤخرًا إعلان الهيئة رفع الحظر عن لحوم الأبقار والأغنام ومنتجاتها من دول الاتحاد الأوروبي.
ما يعكس التقدم في المفاوضات والالتزام بالسعي لتسهيل التجارة وضمان سلامة المنتجات المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي.