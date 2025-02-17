- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 17 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 17 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 17 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.
- الرياض 16 درجة مئوية.
- جدة 19 درجة مئوية.
- أبها 14 درجة مئوية.
- تبوك 6 درجات مئوية.
- بريدة 9 درجات مئوية.
- حائل 6 درجات مئوية.
- الباحة 11 درجة مئوية.
- عرعر درجة واحدة مئوية.
- سكاكا 3 درجات مئوية.
- جازان 25 درجة مئوية.
- نجران 19 درجة مئوية.
- الخرج 15 درجة مئوية.
- المجمعة 12 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 18 درجة مئوية.
- الدوادمي 12 درجة مئوية.
- شرورة 17 درجة مئوية.
تستمر الأمطار المتوسطة على العديد في المنطقة الشرقية حتى الساعة 11 مساء.
ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
كما تستمر الأمطار الخفيفة على السليل ووادي الدواسر في منطقة الرياض حتى الساعة 3 من صباح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 17 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.
- الرياض 16 درجة مئوية.
- جدة 19 درجة مئوية.
- أبها 14 درجة مئوية.
- تبوك 6 درجات مئوية.
- بريدة 9 درجات مئوية.
- حائل 6 درجات مئوية.
- الباحة 11 درجة مئوية.
- عرعر درجة واحدة مئوية.
- سكاكا 3 درجات مئوية.
- جازان 25 درجة مئوية.
- نجران 19 درجة مئوية.
- الخرج 15 درجة مئوية.
- المجمعة 12 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 18 درجة مئوية.
- الدوادمي 12 درجة مئوية.
- شرورة 17 درجة مئوية.
أمطار متوسطة على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية وخفيفة على الرياض خلال فترة المساء ليلة الاثنين/الثلاثاء.
تستمر الأمطار المتوسطة على العديد في المنطقة الشرقية حتى الساعة 11 مساء.
ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
كما تستمر الأمطار الخفيفة على السليل ووادي الدواسر في منطقة الرياض حتى الساعة 3 من صباح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
سحب رعدية ممطرةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والشرقية.
كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك.