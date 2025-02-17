شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 17 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار متوسطة على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار متوسطة

خفيفة

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سحب رعدية ممطرة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

السحب الرعدية الممطرة

برياح نشطة

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 17 درجة مئوية حسب تقريرعنعن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 17 درجة مئوية.- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.- الرياض 16 درجة مئوية.- جدة 19 درجة مئوية.- أبها 14 درجة مئوية.- تبوك 6 درجات مئوية.- بريدة 9 درجات مئوية.- حائل 6 درجات مئوية.- الباحة 11 درجة مئوية.- عرعر درجة واحدة مئوية.- سكاكا 3 درجات مئوية.- جازان 25 درجة مئوية.- نجران 19 درجة مئوية.- الخرج 15 درجة مئوية.- المجمعة 12 درجة مئوية.- وادي الدواسر 18 درجة مئوية.- الدوادمي 12 درجة مئوية.- شرورة 17 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنمنعلى المنطقة الشرقية وعلى الرياض خلال فترة المساء ليلة الاثنين/الثلاثاءتستمر الأمطار المتوسطة على العديد في المنطقة الشرقية حتى الساعة 11 مساءويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةكما تستمر الأمطار الخفيفة على السليل ووادي الدواسر في منطقة الرياض حتى الساعة 3 من صباح الثلاثاءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةيتوقعفي تقريره عناليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن، مصحوبةعلى أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والشرقيةكما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك