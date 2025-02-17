شكرا لمتابعة خبر عن ساما تعلن الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إجازة يوم التأسيس للجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه لعام 1446هـ.

وأكد المركز أن الإجازة ستكون يوم الأحد المقبل 24 شعبان 1446هـ الموافق 23 فبراير 2025م.

ومن المقرر أن يحل يوم التأسيس لعام 1446هـ يوم السبت 22 فبراير 2025، الموافق 23 شعبان 1446هـ، ونظرًا لكون يوم السبت إجازة رسمية في المملكة، فقد يتم تأجيل عطلة يوم التأسيس إلى يوم الأحد 23 فبراير 2025، الموافق 24 شعبان 1446هـ.