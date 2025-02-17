شكرا لمتابعة خبر عن الجبير ممازحاً شاب: لن تتذوق أفضل من طبخي للكبسة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازح وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث المناخ عادل الجبير أحد الحضور الذي طلب تناول الكبسة على هامش فعاليات المطبخ السعودي التي جاءت على هامش منتدى دافوس.

وقال الجبير في الفيديو المتداول: “هذا الشاب قال لي تعال نذهب إلى البيت السعودي لتناول الكبسة، قلت له حسناً سنتذوقها هناك، لكني لا أضمن لك أنها أفضل من طبخي للكبسة ” .

واختتمت المملكة مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 20 إلى 24 يناير الحالي، بإعلان استضافتها، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اجتماعاً دولياً دورياً رفيع المستوى خاصاً بالمنتدى ابتداءً من النصف الأول من عام 2026.