شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ.

وأوضحت الرئاسة أن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اعتمد جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ.

وتضمن جدول صلاتي التراويح والتهجد بـ المسجد الحرام لعام 1446هـ، كلًا من معالي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والشيخ د. ماهر المعيقلي، والشيخ د. عبدالله الجهني، والشيخ د. بندر بليلة، والشيخ د. ياسر الدوسري، والشيخ بدر التركي، والشيخ د. الوليد الشمسان.

وكان الشيخ عبدالرحمن السديس، قد اجتمع مؤخرًا بالرئاسة الدينية فرع المدينة المنورة بأئمة المسجد النبوي، وحثهم على بذل مزيد من الجهود لإثراء رسالة الأئمة بالمسجد النبوي بما يلائم تخصص الرئاسة الدينية، وإيصال رسالة المسجد النبوي الوسط المعتدل عالميًا، ويحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ويُثري الأعداد المليونية من الزائرين والمصلين في الشهر الفضيل.