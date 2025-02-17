شكرا لمتابعة خبر عن تأخير بدء اليوم الدراسي في مدارس الدوادمي بسبب الأحوال الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الجهات المختصة أنه تم تأجيل بداية اليوم الدراسي ليوم غدٍ الثلاثاء في كافة مدارس محافظة الدوادمي إلى الساعة 8:30 صباحًا، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة.

وينبغي على الطلاب وأولياء الأمور الانتباه إلى هذا التغيير واتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول الطلاب إلى مدارسهم في الوقت المحدد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن أنه إلى يوم الجمعة، ستستمر الأمطار الرعدية، على عدة مناطق بالمملكة، مشددًا، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة تحديثات المركز المستمرة.