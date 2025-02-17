شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. جدول التراويح والتهجد بالمسجد الحرام في رمضان 1446 هـ والان نبدء بالتفاصيل

جدول أئمة الحرم المكي لشهر رمضان المبارك 1446ه

الدمام - شريف احمد - كشفت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، عن جدول أئمة الحرم المكي لشهر رمضان المبارك 1446هـ.ونشرت شؤون الأئمة والمؤذنين على صفحتها الرسمية في "إكس" جدولا أشار إلى تقسيم صلاة التراويح إلى ثلاث تسليمات يوميًا.تُختتم التسليمة الأولى بعد الركعة الرابعة.تُختتم التسليمة الثانية بعد الركعة الثامنة.وبعد صلاة الشفع والوتر، تختتم التسليمة الثالثة.هذا ويُشارك في إمامة صلاة التراويح مجموعة من أئمة الحرم المكي الشريف، اللذين يتناوبون على إمامة المصلين، وهم: -الشيخ عبدالرحمن السديس.الشيخ ماهر المعيقلي.الشيخ عبدالله الجهني.الشيخ بندر بليلة.الشيخ ياسر الدوسري.الشيخ بدر التركي.الشيخ الوليد الشمسان.