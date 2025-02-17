شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" ترصد هطول أمطار في 5 مناطق.. والرياض تسجّل أعلى كمية والان نبدء بالتفاصيل

الأمطار في السعودية

الأمطار في المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (16.3) ملم في محافظة مرات، وذلك ضمن (6) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.فيما سجّلت مزارع خروب بشقراء (8.0)، والسهباء بالخرج (5.1) ملم، والخطامة بالمجمعة (4.8) ملم، والرويضة بالقويعية (4.3) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (60) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي.وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 16 فبراير وحتى التاسعة صباح الاثنين 17فبراير 2025م؛ إذ هطلت أمطار في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، والحدود الشمالية).وأوضح التقرير، تسجيل المنطقة الشرقية (13.2) ملم في كلٍ من راس مشعاب بالخفجي، وجزيرة جنة بالجبيل، و(6.8) ملم في الخبر، وحرس حدود العزيزية بالخبر، و(5.5) ملم في الصرار بالنعيرية.فيما سجّلت الحدود الشمالية (3.6) ملم في حزم الجلاميد بعرعر، وسجّلت دخنة الرس في القصيم (1.8) ملم، والعمار بالمذنب (0.9) ملم، والمذنب (0.5) ملم، وسجلت رنية في مكة المكرمة (1.2) ملم، وال تمام في أبها (0.6) ملم.ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة هذا الرابط.