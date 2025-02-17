شكرا لقرائتكم خبر عن روتين يومي للاستذكار.. طلاب يكشفون لـ"اليوم" كيف يقضون فترة الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح الطلاب أن يومهم يبدأ بالاستعداد للاختبار، ثم التوجه إلى المدرسة، وبعد الانتهاء من الاختبار، يحرصون على مراجعة الإجابات للتأكد من صحتها.

وبعد ذلك، يتناول الطلاب وجبة الإفطار مع زملائهم، ثم يعودون إلى منازلهم للراحة والاستعداد للاختبار التالي.



ويخصص الطلاب فترة ما بعد الظهر للمذاكرة، حيث يراجعون الدروس ويحلون التمارين، ثم يتناولون وجبة العشاء مع عائلاتهم.

ويحرص الطلاب على تخصيص وقت للاسترخاء والترفيه عن أنفسهم، حيث يمارسون بعض الهوايات أو يشاهدون التلفزيون أو يلعبون مع أصدقائهم.

وأكد الطلاب أن فترة الاختبارات تتطلب منهم تركيزًا عاليًا وتنظيمًا للوقت، ولكنهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج. الدمام - شريف احمد - كشف عدد من طلاب المرحلة الثانوية لـ ”اليوم“ عن تفاصيل روتينهم اليومي خلال فترة الاختبارات، حيث تتنوع أنشطتهم بين المذاكرة المكثفة، والاسترخاء لتجديد النشاط، وتناول وجبات الطعام مع الأهل والأصدقاء.وأوضح الطلاب أن يومهم يبدأ بالاستعداد للاختبار، ثم التوجه إلى المدرسة، وبعد الانتهاء من الاختبار، يحرصون على مراجعة الإجابات للتأكد من صحتها.وبعد ذلك، يتناول الطلاب وجبة الإفطار مع زملائهم، ثم يعودون إلى منازلهم للراحة والاستعداد للاختبار التالي.ويخصص الطلاب فترة ما بعد الظهر للمذاكرة، حيث يراجعون الدروس ويحلون التمارين، ثم يتناولون وجبة العشاء مع عائلاتهم.ويحرص الطلاب على تخصيص وقت للاسترخاء والترفيه عن أنفسهم، حيث يمارسون بعض الهوايات أو يشاهدون التلفزيون أو يلعبون مع أصدقائهم.وأكد الطلاب أن فترة الاختبارات تتطلب منهم تركيزًا عاليًا وتنظيمًا للوقت، ولكنهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج.



المراجعة ثم التحضير للاختبار التالي



وقال رائد القحطاني «طالب»: برنامجي اليومي بعد الاختبار وهو معتاد الخروج من الاختبار وبعد التأكد من الحل والدرجات وبعون الله أنها جيدة، نخرج من المدرسة برفقة الزملاء نتوجه لتناول الإفطار ومن ثم التوجه للبيت لتجهيز المواد الخاصة باختبار اليوم الثاني ومن ثم أداء صلاة الظهر، وبعد ذلك تناول وجبة الغداء ويبدأ برنامج الاستعداد والمذاكرة للاختبار من بعد صلاة العصر إلى فترة الليل وهذا هو البرنامج المعتاد أيام الاختبارات.



اليوم ينتهي بالترفيه



وقال خالد الشهراني «طالب»: في أيام الاختبارات وبعد الخروج من المدرسة اذهب إلى البيت لتجهيز الكتب ومن ثم أقوم بأداء صلاة الظهر، وبعد ذلك تناول الغداء مع الأهل، ومن بعد صلاة العصر إلى فترة العشاء اخصصها للمذاكرة وبعد الانتهاء الجلوس مع العائلة ومن ثم اللعب لفترة محددة.

وقال نصار السفياني «طالب»: روتينا اليومي هو مذاكرة من البداية أول بأول حيث أننا بعد الخروج من الاختبار والمدرسة نذهب برفقة الأصدقاء لتناول وجبة الإفطار، ومن ثم العودة للبيت من أجل المذاكرة حيث الجد والاجتهاد، خاصة أنني أحدد وقت للمذاكرة ووقت أكون فيه غير منشغل وأيضُا من فترة العصر إلى العشاء هي الفترة المخصص للمذاكرة بالنسبة لي.

وقال يوسف القحطاني «طالب»: بعد الاختبار والخروج من المدرسة أذهب لتناول الفطور ومن ثم ننتظر إلى أن نؤدي صلاة الظهر، ومن ثم نأخذ قسط من الراحة والنوم وبعد أن نؤدي صلاة العصر نبدأ رحلة المذاكرة للمواد التي سنختبرها في اليوم التالي إلى صلاة المغرب تقريبًا.