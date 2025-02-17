شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري ينظم ملتقى ”يوم بدينا“ والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام