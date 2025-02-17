شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري ينظم ملتقى ”يوم بدينا“ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت»، تنظيم ملتقى ”يوم بدينا“ بالتزامن مع يوم التأسيس، بحضور عدد من المختصين والمهتمين، وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل، في مقر المركز.
وأكد نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العاصمي، بأن الفنون البصرية تعد أحد الأدوات الأساسية التي تعكس ثقافة الشعوب وتاريخها، وأضاف أن الفنون البصرية تلعب دورًا مهمًا في إبراز ملامح الهوية الوطنية وتعزيزها، حيث تعد انعكاسًا للقيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع السعودي، ومن خلال هذه الفنون، يعبر الفنان عن رؤى المجتمع وطموحاته، مما يسهم في توثيق الروابط بين الأفراد والوطن.
يتضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان: ”دور الفنون البصرية في تعزيز الشخصية السعودية والهوية الوطنية“، يشارك فيها كلاً من، رئيس مجلس إدارة جمعية جسفت، الدكتورة هناء الشبلي، والأستاذ المشارك في علم النفس، الدكتور عمر الشلاش، ومدير إدارة البرامج في المركز، إبراهيم الحوتان، ويديرها مدير جمعية جسفت فرع الرياض، مها الصويان.
ويتناول الملتقى أمسية شعرية يشارك فيها الشاعران، سليمان المانع، ومحمد العريعر، ومعرض للفنون البصرية، والرسم يشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات، وأعمال تراثية يدوية تجسد الاحتفال بيوم التأسيس كما يتضمن أوبريت التأسيس والذي يقدمه مجموعة من الأطفال.
وأكد نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العاصمي، بأن الفنون البصرية تعد أحد الأدوات الأساسية التي تعكس ثقافة الشعوب وتاريخها، وأضاف أن الفنون البصرية تلعب دورًا مهمًا في إبراز ملامح الهوية الوطنية وتعزيزها، حيث تعد انعكاسًا للقيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع السعودي، ومن خلال هذه الفنون، يعبر الفنان عن رؤى المجتمع وطموحاته، مما يسهم في توثيق الروابط بين الأفراد والوطن.
جلسة حوارية
يتضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان: ”دور الفنون البصرية في تعزيز الشخصية السعودية والهوية الوطنية“، يشارك فيها كلاً من، رئيس مجلس إدارة جمعية جسفت، الدكتورة هناء الشبلي، والأستاذ المشارك في علم النفس، الدكتور عمر الشلاش، ومدير إدارة البرامج في المركز، إبراهيم الحوتان، ويديرها مدير جمعية جسفت فرع الرياض، مها الصويان.
ويتناول الملتقى أمسية شعرية يشارك فيها الشاعران، سليمان المانع، ومحمد العريعر، ومعرض للفنون البصرية، والرسم يشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات، وأعمال تراثية يدوية تجسد الاحتفال بيوم التأسيس كما يتضمن أوبريت التأسيس والذي يقدمه مجموعة من الأطفال.