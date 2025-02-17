شكرا لقرائتكم خبر "الزكاة والضريبة والجمارك" تتيح استرداد ضريبة القيمة المضافة للمتبرعين في تنفيذ مشاريع النفع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" للأفراد والمنشآت خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها الشخص الطبيعي أو الاعتباري في سياق تنفيذ المشاريع ذات النفع العام.

وأوضحت الهيئة أنه يُقصد بالمتبرع المؤهل للاسترداد، الذي يتكفل أو يُسهم في تنفيذ المشروع أو المشاريع ذات النفع العام، مثل بناء المساجد والجوامع والمراكز الصحية والمرافق التعليمية، وغيرها من المشاريع ذات النفع العام، وذلك مع مراعاة الضوابط الصادرة بشأن اعتبار المتبرعين أشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الهيئة أنه يمكن للمتبرعين الراغبين في الاستفادة من الخدمة الاطلاع على ضوابط اعتبار المتبرعين أشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة والنشرة الضريبية المخصصة لها، وأيضًا الاطلاع على دليل المستخدم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يوضح الدليل خطوات وإجراءات تسجيل المتبرعين كأشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لمشاريع النفع العام.

وأفادت الهيئة أن من أبرز اشتراطات استرداد ضريبة القيمة المضافة، تقديم موافقة الجهة المختصة على المشروع ذي النفع العام، وتقديم عقد أو اتفاقية تنفيذ المشروع ما لم يكن المتبرع شخصًا اعتباريًا قائمًا بنفسه على تنفيذ المشروع، وألا يكون المتبرع قادرًا على خصم ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها على تنفيذ المشروع كضريبة مدخلات، أو استرداد الضريبة بصفته شخص مؤهل للاسترداد، كالمطور العقاري أو غيره من الأشخاص المؤهلين للاسترداد.

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ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (Zatca_Care@) X، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.