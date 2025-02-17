شكرا لمتابعة خبر عن رحالة بريطاني: الغرب لديه الكثير ليتعلم من العالم الإسلامي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر رحالة بريطاني قطع25000 كيلو متر بسيارة كرفان، حيث قضي 16 شهرا حتى وصل الى الامارات و زار عدة دول عربية منها المملكة والأردن، عن إنبهاره بأخلاق العرب و بالتعايش السلمي بين الجنسيات المختلفة.

وقال الرحالة في مقطع فيديو: “أنا ماك من إنجلترا، أسافر في هذه الشاحنة الوحش، لقد كنت علي الطريق لمدة 16 شهرا لمسافة 25000 كيلو متر، من إنجلترا للإمارات وليس في خط مستقيم بالطبع”.

وتابع: “قضيت عدة أسابيع في بلدان مختلفة علي الطريق منها السعودية والأردن، وكانت بلاد مثيرة جدا للاهتمام لأسباب مختلفة، أنا أفكر في كل العرب،، أعتقد أن العمانيون هم الأكثر ودية ولطفاء للغاية لقد كانت تجربة رائعة هناك “.

وأضاف: ” وفي الإمارات أيضا مجتمع رائع، لديك هنا العديد من الجنسيات المختلفة، والعقليات والأديان، وأنت جميعا تعيشون هنا بسعادة”.

واستطرد: “وأنتم لديكم احترام رائع للعائلة ولأنفسكم، لقد تعلمت الكثير حول دينكم وطريقة تفكيركم، وأعتقد أن الغرب لديه الكثير ليتعلم من العالم الإسلامي، مثل الاحترام والتعايش السلمي بين الجنسيات المختلفة “.