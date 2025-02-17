شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: موجة باردة الأسبوع المقبل وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأثنين، عن موجة باردة تجتاح المملكة الأسبوع المقبل .

وأشار ألى حدوث أنخفاض في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال ووسط المملكة .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

ويستمر التوقع بتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.